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Flaş iddia! Yunanistan tutuklu askerleri için bunu isteyecek

Flaş iddia! Yunanistan tutuklu askerleri için bunu isteyecek

Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın, geçen Perşembe günü Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve ardından tutuklanan 2 Yunan askerinin cep telefonlarının incelenmesinde, Atina’dan gönderilecek bir uzmanın da hazır bulunmasını isteyeceği öne sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 16:51 - Güncelleme: 07-03-2018 16:51

Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın, Parlamento Dış Pılitika ve Savunma Komisyonu’na  kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısından medyaya sızan haberlere göre, Türk makamlarından, Yunan askerlerinin cevap telefonlarının incelenmesi esnasında bir Yunan uzmanın da yer alması istenecek.

Hürriyet'in haberine göre, Yunanistandaki Kathimerini gazetesi ise söz konusu teklife ilişkin ilginç bir iddia ortaya attı. Gazete, bu durumda“Türklerin Yunan askerlerinin cep telefonlarına  “bir şeyler yüklemesi” ihtimalinin ortadan kalkacağını iddia etti.

Yunan askerleri, teğmen Angelos Mitretodis ve kıdemli çavuş Dimiti Kuklacis’in cep telefonları detaylı dijital incelemenin yapılması için Ankara’daki Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmişti.

“ASKERLERİN MORALİ İYİ”
Tutuklanan Yunan askerlerinin, Edirne Yüksek Güvenli F tipi Cezaevin’e gönderilmesi Atina’da “Neden Yüksek Güvenli? Neden normal bir cezaevi değil?” eleştirilerine yol açmıştı.

Oğlu, kıdemli çavuş Dimitris Kuklacis’i geçen pazartesi günü cezaevinde ziyaret eden Nikos Kuklacis “İki çocuğun da durumu iyi. Kendilerine bedensel ya da psikolojik herhangi bir şiddet uygulanmadı. Diğer tutuklu ve mahkumlardan ayrı bir bölümde, aynı  hücrede kalıyorlar. Hücrede, sıcak su ve tuvalet var. Oğlumun morali iyi kendisi ile iftihar ediyorum” dedi.

YUNAN CUMHURBAŞKANI’NA CEVAP
Öte yandan, Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un Pieria bölgesini ziyareti sırasındaki konuşmasında  “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…” ve  “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” şeklinde sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Cumhurbaşkanı Pavlopulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” dedi.

Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos ise  hem Yunan Hükümeti hem de Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un her zaman Uluslararası Hukuk’tan yana olduklarını belirtti ve “Tarafımızdan, herhangi bir devletin toprak bütünlüğünden şüphe etmek söz konusu değildir” diyerek, Ankara’nın tepkisi yumuşatmaya çalıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Kargo 07 Mart 2018 18:18 Fetö cülerle takas için kullanılacaklar yunan askerleri.

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