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Flaş iddia! Suriye'ye ikinci operasyon

Flaş iddia! Suriye'ye ikinci operasyon

ABD'nin gece yarısı Suriye'yeye ikinci hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Suriye Haber Ajansı Sana, Humus'a fırlatılan füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 07:25 - Güncelleme: 17-04-2018 07:25

Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere Şam yönetimine karşı hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bugün de yeni bir hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

FÜZELER HUMUS HAVA SAHASINA ATILDI İDDİASI? Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Humus vilayetinin hava sahasına atılan füzeler Suriye hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin Şayrat Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtilirken, nereden ve kim tarafından atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD YALANLADI: ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD’nin herhangi bir askeri eyleminin olmadığını belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA ise, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" diyerek haberi duyurdu. Arap medyasından yerel kaynaklar ise, Suriye’nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 08:25 Gavur esat zaten yahudı .arablarda .yahudı.yonetenler.patronlarda yahudi.alan gurabaya.

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