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Flaş iddia! ÖSO ve El Nusra ABD himayesinde özerk bölge kuruyor

Flaş iddia! ÖSO ve El Nusra ABD himayesinde özerk bölge kuruyor

ÖSO ve Fetih el Şam'ın Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:33 - Güncelleme: 19-04-2018 12:33

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) ve El Nusra'nın (yeni adıyla Fetih el Şam) Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edildi. Sputnik İnternational'da yer alan habere göre, askeri-diplomatik bir kaynak, Suriye'nin güneyindeki bölgelerdeki ÖSO ve Fetih el Şam üyelerinin ateşkes rejiminin ihlal edildiği bahanesi ile Dera, El Baas ve çevresindeki banliyöleri ele geçirmek için Esed güçlerine karşı eş zamanlı bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. 

KİMYASAL SİLAH PROVOKASYONU YAPILABİLİR... Saldırının etkisini arttırmak için sivil halka karşı kimyasal silah kullanımıyla yeni bir provokasyona girişilebileceğini vurgulayan kaynak "El Nusra'nın Dera'daki ortak operasyon merkezi, nisan başında diğer örgütleri hükümet güçlerine karşı eş zamanlı saldırı gerçekleştirmeye davet etti. Planlanan saldırının amacı bölgeyi ele geçirmek ve başkenti Dera olan ABD'nin himayesinde, Şam'ın kontrolü dışında özerk bir bölge kurmak. Bunun benzer bir örneğini Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Kürdistanı'nda görüyoruz" dedi.

IŞİD, ÖSO VE EL NUSRA... ABD'nin militanlarla savaşmadığını, militanların kontrolündeki bölgelere 'insani yardım' gönderdiğini belirten kaynak "Son haftalarda Suriye'nin güneyinde gerilim ciddi oranda tırmanmış durumda. ABD'nin açıklamalarının aksine, IŞİD, Özgür Suriye Ordusu ve El Nusra, Yarmuk nehri boyunca önemli rol oynuyor. Örgütler, kontrolleri altındaki bölgeleri arttırmak için aktif çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

SADECE ABD KONTROL EDİYOR... Kaynak, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ürdün sınırından bu bölgeye içerisinde insani yardımların olduğu iddia edilen konvoylar geliyor. Ancak konvoylarda tam olarak ne getirildiğini kimse bilmiyor. İçlerinde 'insani yardımların' olduğu söyleniyor, bunları da yalnızca ABD kontrol ediyor."

12 BİNDEN FAZLA SİLAHLI ADAMLARI VAR... Kaynak ayrıca "Hükümet (Esed) güçlerine saldırı için sadece El Nusra ve onunla işbirliği yapan Özgür Suriye ordusunun yaklaşık 12 bin  militanı var. Ayrıca İsrail ve Ürdün sınırındaki kontrollü koridorlardan edindikleri yüzlerce askeri teçhizatları, onlarca sahra topları ve çoklu roketatar sistemleri var" dedi.

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