Flaş iddia! Denizbank satılıyor mu?

Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank PJSC, sahibi olduğu Denizbank’ın satışı için potansiyel alıcılarla görüşüyor.

Bloomberg'in haberine göre 2014 yılından bu yana ABD ve Avrupa’nın yaptırımları altındaki Sberbank, Körfez bölgesinden bankaların da olduğu alıcılarla görüşüyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre Dubai’nin en büyük bankası Emirates NBD PJSC de Denizbank ile ilgilenenler arasında. Kaynaklara göre görüşmeler başlangıç aşamasında ve satış ile sonuçlanmayabilir.

Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 milyar dolara Dexia SA’dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük dokuzuncu bankası.

Eylül sonu itibariyle Denizbank’ın defter değeri 3,4 milyar dolar ile piyasa değerinin yüzde 87’si düzeyinde. Bankanın defter değeri, satışın gerçekleştiği 2012 yılında piyasa değerinin yüzde 33 üzerindeydi.

Sberbank, Denizbank ve Emirates NBD PJSC konuya ilişkin yorum yapmadı.

Öte yandan çıkan haberlerin ardından borsadaki hisselerde yükseliş yaşandığı gözlemlendi.