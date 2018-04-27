Flaş iddia: Bir sınav daha 'erken seçim' kurbanı oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı açıklamasının ardından aynı gün yapılacak olan üniversite sınavı 30 Haziran - 1 Temmuz’a ertelendi. Üniversite sınavlarının ardından seçim Lise sınavlarını da vurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzunda, Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. 2 Haziran 2018'de yapılacak olan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının, 24 Haziran seçimleri sonrasında açıklanması yönünde, ilgili biriminize sözlü talimat verildiği bilgilerine ulaşılmıştır” dedi.

“İŞLEMLERİN AKSAMASINA NEDEN OLACAK MIDIR?”

CHP’li Özkan, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“1. Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 24 Haziran seçimlerinden sonra açıklanması yönünde bir talimat verilmiş midir? Verilmiş ise;

a) 24 Haziran seçimlerinin beklenmesinin sebepleri nelerdir?

b) Bu karar ya da talimat liselere yerleştirme iş ve işlemlerinin aksamasına neden olacak mıdır?

c) Liselere Yerleştirme iş ve işlemleri ile seçimlerin ya da sonuçlarının herhangi bir bağlantısı var mıdır?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzunda, 22 Haziran'da açıklanacağı duyurulan merkezi sınav sonuçlarının, seçimler sonrasında açıklanması kararının sebepleri nelerdir?”