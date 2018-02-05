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Flaş gelişme! TSK konvoyu İdlib'de

Flaş gelişme! TSK konvoyu İdlib'de

TSK konvoyu, Astana anlaşmasında kararlaştırıldığı üzere İdlib'de oluşturulacak dördüncü gözlem noktası için bölgeye ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 14:27 - Güncelleme: 05-02-2018 14:27

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) konvoyu, Astana anlaşmasında kararlaştırıldığı üzere İdlib'de oluşturulacak dördüncü gözlem noktası için bölgeye ulaştı. Sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Türkiye, intikal eden unsurlarla bölgede dördüncü ateşkes gözlem noktasını oluşturmayı amaçlıyor.

EKİM 2017'DE ASTANA'DA KARARLAŞTIRILDI: Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı.

3 GÖZLEM NOKTASI VAR: Halihazırda, Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde TSK'nın gözlem noktaları faaliyet gösteriyor.

12 GÖZLEM NOKTASI KURULACAK: Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

NERE KONUŞLANACAK: İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

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