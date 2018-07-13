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Flaş gelişme! OHAL kalkıyor yerine yeni düzenleme geliyor

Flaş gelişme! OHAL kalkıyor yerine yeni düzenleme geliyor

OHAL'in sona ermesinin ardından terörle mücadelenin aksamasının önüne geçmek amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören yaklaşık 20 maddeden oluşan kanun teklifi hazırlandığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 16:48 - Güncelleme: 13-07-2018 17:47

OLAĞANÜSTÜ halin (OHAL) 18 Temmuz'da sona ermesinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere terör ve terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde çeşitli kanunlarda düzenlemeleri içeren yaklaşık 20 maddeden oluşan kanun teklifinde sona gelindiği öğrenildi.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI... OHAL'in tamamlanmasıyla terörle mücadelede herhangi bir aksaklığa neden olunmaması için bazı kanunlarda düzenlemeleri içeren kanun teklifi hazırlandı. Çalışmalarında sona gelinen ve yaklaşık 20 maddeden oluşan teklif, terörle mücadele kapsamında yapısal düzenlemeleri içeriyor.

İHRAÇ, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA... Terörle Mücadele ile Devlet Memurları Kanunları başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifte, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı belirlenenlerin meslekten ihraçlarına, soruşturma ile kovuşturmaların yürütülmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

VALİLİLERİN YETKİLERİ GENİŞLİYOR... Kanun teklifiyle hayata geçirilmesi planlananlar arasında gözaltı süresine, dosya üzerinden tutukluğun uzatılması kararının verilmesine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Teklif, valilerin yetkilerinin genişletilmesine yönelik düzenlemeleri de kapsıyor.

Kanun teklifi, terörle mücadele edilen yerlerde güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma yetkileriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MİSAFİR 13 Temmuz 2018 17:43 HİÇ BOŞUNA ÇALIŞMASIN TEPEDEKİLDER ..YANİ -OHAL- KALKIYOR DİYE --NE MİLLETİ İNANDIRABİLİRLER --NEDE DIŞ DÜNYAYI..YANİ AHMET GİTMİŞ --MEHMET GELMİŞ --BİR FARK OLMAYACAKTIR..

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