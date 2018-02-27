Flaş gelişme! 2 HDP'linin vekilliği daha düşürüldü

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü. Böylece milletvekilliği düşürülen HDP'li sayısı 6'ya yükseldi.
Daha önce haklarındaki kesinleşmiş cezalar nedeniyle Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca ve Ferhat Encü’nün milletvekillikleri düşürülmüştü.
HDP'li Leyla Zana'nın da TBMM'ye devamsızlık nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine karar verilmişti.
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