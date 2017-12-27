Flakka ne hale getirdi! Cinsel organını kesmeye çalıştı

Görüntüler Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in La Colorada semtinde çekildi. Çıplak bir genç, yüksek miktarda "zombi uyuşturucu" olarak da bilinen flakka uyuşturucusunun etkisiyle sokaklarda dolaşırken kendi penisini kesmeyi denedi. İsmi bilinmeyen 16 yaşındaki genç önce bir otobüse yaklaştı kafasıyla camı kırdı. Daha sonra otobüsün etrafında dolanmaya başladı. Daha sonra ise yerde yatarak kendi penisini kesmeye çalıştı. Görgü şahitleri gencin kollarını ısırdığı ve ağzının etrafında kan olduğu söylediler. Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri onu yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Doktorlar gencin flakanın etkisiyle kendisine çok zarar verdiğini ve başının ve vücudunun çok sayıda yaralanma olduğunu söyledi.

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