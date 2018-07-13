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Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB seviyesine indirerek durağandan negatife revize etti.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 23:09 - Güncelleme: 13-07-2018 23:09

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

Fitch'in Türkiye değerlendirmeleri Moody's ve Standard&Poor's'a (S&P) göre daha ılımlı. Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB+ ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında derecelendiriyor. Moody's Ba2 ile iki kademe altında, S&P ise BB- ile üç kademe altında tutuyor. Fitch, en son 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu.

Moody's 7 Mart'ta sürpriz bir kararla Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirerek Ba1'den Ba2'ye çekmiş, not görünümünü ise negatiften durağana revize etmişti. Kuruluş 2 Haziran'da da Türkiye'nin kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye almıştı. İzleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

S&P de 1 Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirmişti.

HAZİNE'NİN ÇALIŞTIĞI İKİ KURUM VAR

Hazine Müsteşarlığı'nın resmi olarak çalıştığı iki derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch. S&P ise Hazine ile bir derecelendirme anlaşması olmaksızın değerlendirme yapıyor. Hazine 2013 yılında S&P şirketiyle sözleşmesini bitirmiş, yerine Fitch ile anlaşmıştı.

FİTCH'İN TÜRKİYE AÇIKLAMASI DOLARI HAREKETLENDİRDİ

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu açıklamasının ardından dolar hareketlendi ve tekrar 4,86 eşiğini geçti.

13 Temmuz gün içerisinde 4,83-4,84 bandında seyreden dolar, akşam saatlerinde Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'tan 'BB'ye çekmesinin ardından 4,86 eşiğini geçerek 4,8615 civarında seyretmeye başladı. Doların gün içinde gördüğü en yüksek değer 4,8744 iken en düşük değer ise 4,8215'ti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün enflasyon ve Merkez Bankası ile ilgili mesajları sonrası 4,78'e kadar inen dolar yeniden 4,80 seviyesinin üzerine yükseldi. Kur bugün de 4,85 civarında hareket etti.

Albayrak "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını söyledi.

YERLİ VE MİLLİ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU GELİYOR

Ankara, net değerlendirmelerinde siyasi davranmakla eleştirdiği uluslararası kredi derecelendirme şirketlerine karşı yerli derecelendirme kuruluşu için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz hafta "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık" diyerek hükümetin bu alanda attığı adımların işaretini vermişti. Milli Derecelendirme Kuruluşu oluşturulması Orta Vadeli Program'ın da (OVP) hedefleri arasında yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 14 Temmuz 2018 00:19 Olsun bizim olağanüstü liderimiz bu sorunları halleder.dolarda kimmiş heyt uleyn..

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