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Fitch 7 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Fitch 7 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yedi şirketin kredi notunu düşürdü, birini ise teyit etti.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:54 - Güncelleme: 20-07-2018 11:54

Dünya'nın haberine göre Fitch, 11 Türk şirketinin notlarını gözden geçirmeye karar verdi, ancak bunlar arasında sekiz tanesinin uzun vadeli kredi notu (IDR) hakkında değerlendirme yaptı.

Şirket, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO , Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell, Turkcell Finansman ve Tüpraş'ın kredi notunu bir kademe indirdi. Arçelik'i ise teyit etti.

Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti. Görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Refik YILDIRIM 20 Temmuz 2018 12:17 Türkiyenin en güçlü şirketleri. Kar eden kuruluşlar.Maksatlı olduğu belli..Boyunları devrilsin inşaallah FİTCH mi biç mi..

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