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Filistin'de kanlı cuma! 36 kişi hayatını kaybetti

Filistin'de kanlı cuma! 36 kişi hayatını kaybetti

Filistinlilerin Cuma Namazı çıkışında yaptıkları yürüyüş, İsrail askerleri tarafından engellendi. İsrail'in barbar askerleri bir Filistinliyi öldürdü.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 15:24 - Güncelleme: 20-04-2018 15:24

İsrail'in Filistinliler'e yönelik zulmü devam ediyor. Filistinli Müslümanların toprak yürüyüşü kapsamında devam ettirdikleri eylemler bu Cuma'da sürdürüldü. Gazze'de şehitlerin anıldığı yürüyüşlere yine İsrail askerlerinin müdahalesi vardı.

İsrail askerlerinin Filistinli sivililerin üzerine ateş açması sonucu 1 Gazzeli hayatını kaybetti.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: İşgalci İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Filistinli'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde işgalci İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 36'ya yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı.

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  • Her Yer Gezi 20 Nisan 2018 15:39 Emperyalist saldırıya karşı yıllardır vatanlarını savunan Suriye halklarının direnişlerini görmezden gelmek körlüktür!.............. -Bombardımanın olduğu gün Suriye halkı meydanları doldurdu “korkmuyoruz bombalarınızdan buradayız” diye bağırdılar.

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