Filistin Başbakanı'nın konvoyuna patlama!

Filistin'de Başbakan Rami Hamdallah'ı taşıyan araç konvoyuna patlama meydana geldi.
Gazze'de gerçekleşen patlama sırasında Hamdallahın da konvoy içindeki araçlardan birine olduğu belirtildi.
Polis Hamdallah'ın durumunun iyi olduğunu ve planlanan etkinliğe katılacağını açıkladı.
SALDIRI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK: Olaya ilişkin bir açıklama yapılmazken, patlamanın bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor.
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