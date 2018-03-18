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FETÖ'nün el konulan 2 inşaat devine talip çıktı! Satılacak mı?..

FETÖ'nün el konulan 2 inşaat devine talip çıktı! Satılacak mı?..

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan ve kayyum atanan 985 şirketten en sorunlu şirketin borçlarını çevirmekte zorlandıkları Naksan Holding olduğunu açıkladı... Dumankaya ve Fi Yapı'ya ise bir Alman devi talip oldu...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 08:37 - Güncelleme: 18-03-2018 08:37

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan 985 şirketten en sorunlu şirketin borçlarını çevirmekte zorlandıkları Naksan, en üzüntü veren şirketlerin ise Dumankaya ve Fi Yapı olduğunu söylüyor. Gülal, iki inşaat şirketinin satışı için kuvvetli bir Alman inşaat firması ile önemli bir noktaya geldiklerini açıklıyor. Gayri faal durumda olan 320 firmanın da tasfiye edileceğini belirtiyor.

TMSF KAÇ ŞİRKETİ YÖNETİYOR?: TMSF yönetimini yaptığı 49 milyar TL aktif büyüklüğe sahip 985 firma ile bugün Türkiye’nin en büyük holdingi. FETÖ üyesi olduğu iddiası ile kayyum atanan firmalarda basiretli bir tüccar gibi davrandıklarını söyleyen Başkan Muhiddin Gülal, amaçlarını milli servet olarak gördükleri bu şirketleri büyüterek istihdamı korumak ve arttırmak olarak açıklıyor. 985 firma içinde en zorlandıkları grubu Gaziantepli Naksan olarak açıklayan Gülal, kendisine en üzüntü veren şirketleri ise mağdur sayısı 4 binleri bulan Dumankaya ve Fi Yapı olarak sıralıyor.

DAİRE BEKLEYEN İNSANLAR: Sahipleri tutuklanan Dumankaya ve Fi Yapı'nın mağdur ettiği müşteriler olduğu hatırlatılan TMSF Başkanı Gülal, "Evet, bu şirketlerde mağdur kişi sayısı fazla. İkisini topladığımızda 4 binin üzerinde. Konut borcunun tamamını, ödeyenler yarısını ödeyenler var. Bir şekilde dairelerini bekleyen insanlar var. Bizim konsantrasyonumuz da orada. Üç dört aydır nasıl bir çözüm getiririz diye uğraşıyoruz. İnşallah bu sorun için de güzel şeyler olacak. Görüşme aşamasındayız. Mutabakat zaptı imzaladık. Gizlilik anlaşmamız var. Bir yabancı firma ilgileniyor" dedi.

ALMAN FİRMA İKİSİNİ DE İSTİYOR: "İlgilenen firma Körfez’den mi?" sorusuna ise Gülal, "Hayır Avrupa’dan. Almanya’dan kuvvetli bir inşaat firması. Türk ortaklı değil. Bir şekilde Türkiye pazarına girmek istiyorlar. Dumankaya ve Fi Yapı problemini çözmenin prestij yaratacağına inanıyorlar ve böylece bu pazara girmek istiyorlar. İyi bir noktadayız." karşılığını verdi...

SATILIRSA DAİRELER VERİLECEK Mİ?: Dumankaya İnşaat ve Fi Yapı satılırsa hak sahipleri dairelerini alabilecekler mi sorusuna da TMSF Başkanı Gülal şu yanıtı veriyor: "Bütün uğraşımız bu mağduriyeti gidermek. Giderebilirsek kendi adımıza çok güzel bir iş yapmış olacağız. Hak sahipleri ile çok görüştüm, çok dinledim. Ama olağanüstü bir dönem bu, öyle bakmak lazım. Ama o mağduriyetleri gidermek istiyorum."

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