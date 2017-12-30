FETÖ'cü çıkan yüzbaşı Burak Akın neden teslim oldu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı sorguya alınan Akın, örgüt içerisinde aldığı görevleri, kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Yüzbaşı Burak Akın’ın, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu ve itirafçı olup ceza almaktan kurtulmaya çalıştığı ileri sürüldü.

SORGUDA: 27 Aralık’ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın sorgusu sürüyor. Akın’ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildiği öğrenildi. İlk incelemelerde Akın’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

SORUŞTURMAYA TAKILDI İDDİASI Öte yandan Sabah gazetesinde yer alan habere göre Akın, ankesörlü telefon soruşurmasına takıldığı belirtiliyor. FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, örgütün yeni iletişim metodu olan ankesörlü ve kontörlü telefonlardan irtibat kurduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alındı. Ve 15 Temmuz gecesi ayağından vurulan ve madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgütle irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcılık büyük bir gizlilikle soruşturmayı yürütürken, Yüzbaşı Burak Akın'ın ise bir şekilde bu soruşturmadan haberdar olduğu ileri sürüldü. Akın'ın itirafçı olarak az cezayla kurtulmayı hedeflediği iddia ediliyor.

NEDEN TESLİM OLDU?: Şok haberi Yeni Şafak’tan öğrenen Türkiye, Org. Yaşar Güler’in koruma müdürü Akın’ın neden itirafçı olduğunu merak ediyor. Akın’ın 15 Temmuz darbe girişiminden 1,5 yıl sonra gelen itirafı birçok soru işaretlerine neden oldu. İtiraflarında samimi olup olmadığı merak edilirken, örgütün “suikast” ya da başka eylemlere zorlamış olabileceği belirtiliyor. Akın’ın çemberin daraldığı ve deşifre olacağını düşünerek teslim olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor.

KOMUTANLIKTA NASIL GİZLEDİ: Sürdürülen incelemede Akın’ın darbe girişimi sonrasında kamuda yapılan onca inceleme ve araştırmaya rağmen FETÖ bağını gizleyerek Kara Kuvvetleri Komutanı koruma müdürlüğü görevine nasıl devam ettiği üzerinde duruluyor. Akın’ın örgüt üyeliğine ilişkin Bank Asya’ya para yatırıp yatırmadığı gibi diğer kriterler inceleniyor.

YÜZBAŞININ VURULMASINDA ŞÜPHE VAR: 15 Temmuz darbesini önceden bilen emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle madalya ile ödüllendirilen Akın’ın sürpriz itirafını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Üçok, 15 Temmuz’da Akın’ın vurulma sahnesinden de şüphelenenlerin olduğunu söyledi.

KOMUTANIN ENSESİNDE DOLAŞIYOR: İki sene sonra Genelkurmay Başkanı olacak olan kişinin koruma müdürünün FETÖ’cü çıktığını hatırlatan Üçok, “Bu bir kere kabul edilebilir bir şey değil. FETÖ ile mücadelenin başında olduğunu gösteriyor. Geçen süreçte TSK adına ne kadar yetersiz bir çalışma olduğunu gösterir” dedi. Üçok şunları söyledi: “Bu olayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir ders olması lazım. Bu FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu, kahraman diye bildiğimiz adamın ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanı’nın ensesinde dolaştığını gördük. Rus Büyükelçi Karlov’u vuran kişi, Cumhurbaşkanlığının koruma programlarında yer almıştı. ‘Büyükelçi Rusya Başkanını temsil ediyor seni de vururuz’ gibi mesajlar verdiler. Burada da çok mesajlar var, ‘Sizin kahraman bildiğiniz kişi benim adamım seni vurdururum onunla birlikte olanlara da suikastler düzenleyebilirim’ demek.”

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ: Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuştu.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın eklerindeki görüntülerde, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın FETÖ'cüler tarafından derdest edilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın, darbeciler tarafından vurulmasının ardından yaşananlar da ortaya çıkmıştı.

Buna göre, aralarında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli askerlerin de bulunduğu darbe girişiminde bulunan askerler, Orgeneral Çolak ve Uyar'ı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı girişinde bekliyor.

Çolak'ın gelişi sırasında bina içine saklanan FETÖ'cüler, komutanları içeri girmelerinin ardından makam katına çıkan merdivenlerin önünde derdest ediyor. Bu durumu görüp engel olmaya çalışan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Koruma Müdürü Yüzbaşı Akın ise FETÖ'cü askerler tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıyor. İddianamedeki ifadelere göre, Akın'ın dışarı çıkarılmasına yönelik emri, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri yapılanmasında olduğu belirlenen eski Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel veriyor.

AKIN'I KURMAY YARBAY KAZANCI VURMUŞ: Darbe girişiminde bulunanlara karşı koymaya çalışması üzerine Akın, tam teçhizatlı bir Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından tabancayla bacağından vuruluyor. İddianamade, söz konusu kişinin Kurmay Yarbay Halit Kazancı olduğu bilgisi yer alıyor.