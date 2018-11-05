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FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı!

FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı!

ŞIRNAK merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 19:34 - Güncelleme: 05-11-2018 19:34

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapısına yönelik soruşturma çerçevesinde, Şırnak merkezli 7 ilde 10 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY üyelerinin birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen şahıslardan 10'u yakalandı.

Şahıslardan 1 yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ mensuplarına yönelik Şırnak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü/büfe sabit telefon hatlarından ardışık olarak aranan askeri personele yönelik Şırnak il merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; 5 Kasım 2018 günü İstanbul, Kocaeli, Aydın, İzmir, Bursa, Antalya ve Burdur illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, 10 askeri personele gözaltı kararı verilmiştir. Bu kapsamda 1 ihraç olan yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alınmıştır."

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