FETÖ operasyonu! Ünlü pastaneci gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik operasyonda gizli tanığın ifadeleri ile örgüte ciddi para kaynağı sağlayan Görgülü Pastanaleri'nin sahibi gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki bir diğer işadamı da Ekrem Ateş oldu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi.

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

Görgülü pastanelerinin sahibi gözaltında : Operasyonda ünlü Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ile işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır.” demişti.