Fethiye'de tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik harekete geçti

MUĞLA’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi taramaya başlarken, Jandarma, UMKE ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi... DHA ise batan teknenin bir dalış teknesi olduğu ve teknedekilerin kurtarılmayı beklediğini duyurdu...

Öğle saatlerinde Fethiye açıklarındaki 70 kişilik botun battığı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

DHA ise son dakika haberinde Fethiye açıklarında battığı ihbarında bulunulan teknenin dalış teknesi olduğunu duyurdu. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, sayıları henüz bilinmeyen teknedekilerin denizde kurtarılmayı beklediği öğrenildi.