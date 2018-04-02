  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fethiye'de tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik harekete geçti

Fethiye'de tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik harekete geçti

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 70 göçmen taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi. DHA ise teknenin bir dalış teknesi olduğunu ve içindekilerin kurtarılmayı beklediğini duyurdu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-04-2018 12:53 - Güncelleme: 02-04-2018 13:35

MUĞLA’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi taramaya başlarken, Jandarma, UMKE ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi... DHA ise batan teknenin bir dalış teknesi olduğu ve teknedekilerin kurtarılmayı beklediğini duyurdu...

Öğle saatlerinde Fethiye açıklarındaki 70 kişilik botun battığı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

DHA ise son dakika haberinde Fethiye açıklarında battığı ihbarında bulunulan teknenin dalış teknesi olduğunu duyurdu. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, sayıları henüz bilinmeyen teknedekilerin denizde kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fethiye'de tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik harekete geçti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 13:33 Tek kelime ile Allah yardim etsin....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro