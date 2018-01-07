Ferdi Özkul kimdir Münir Özkul'un tek oğlu

İSTANBUL'da 93 yaşında hayata gözlerimi yuman Münir Özkul'un sanat yaşamı kadar özel hayatı da konuşuluyor. 4 evlilik geçiren ve 3 çocuğu olan Münir Özkul'un tek oğlu Ferdi Özkul. Peki Ferdi Özkul neler yapıyor?

İSTANBUL'da 93 yaşında hayata gözlerini yuman Münir Özkul'un 3 çocuğu bulunuyor. İlk evliliğinden 2 ve ikinci evliliğinden bir çocuğu olan Münir Özkul'un 2 kızı bir oğlu bulunuyor. Herkes Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'u merak ediyor. Gelin hep birlikte bakalım.

Ablası Hayriye Özkul Işık'ın açıklamasından sonra Ferdi Özkul gündeme oturdu. 2011 yılında açıklama yapan Hayriye Özkul Işık yıllar önce çıkan öldü haberlerine çok sinirlenmişti. Kanada'da kardeşinin olduğunu söyleyen Hayriye Özkul'un o açıklamasından sonra Ferdi Özkul araştırılmaya başlanmıştı. Peki kimdir bu Ferdi Özkul?

FERDİ ÖZKUL KİMDİR? Ferdi Özkul magazinden dünyasından uzak yaşayan bir isim. Yıllar önce Kanada'ya giden ve orada yaşamaya başlayan Ferdi Özkul'un 6 tane restaurantı bulunuyor. Ottawa şehrinde yaşayan Ferdi Özkul, sosyal medyayı da pek sık kullanmıyor. Linkedin ve Facebook hesabı olan Ferdi Özkul çok sık paylaşım yapmıyor. Gazeteye verdiği bir röportaj sayesinde yıllar sonra ortaya çıkan Ferdi Özkul'un babasının cenazesine gelmesi bekleniyor. İşte Münir Özkul'un tek erkek çocuğu:

ABLASIYLA SIK SIK GÖRÜŞÜYOR Kanada'da yaşayan Ferdi Özkul ablası ve yeğeni Altar Işık ile sık sık görüşüyor.

Ferdi Özkul'un Kanada'da kendi ismiyle işlettiği restoranı bulunuyor.