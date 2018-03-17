Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

53 puanla ligde lider olan Galatasaray, 47 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmî maç kazanamıyor. Fenerbahçe taraftar avantajını kullanarak 3 puanı alıp liderlik yarışında geri kalmamak isterken Galatasaray ise Fenerbahçe'yi yenerek sarı-lacivertli ekibi yarışın dışına itmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma Cumartesi akşamı saat 19.00'da beIN Sports kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilir? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ ŞİFRESİZ İZLENEBİLİR Mİ?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı Digitürk Play üzerinden alınan tek maçlar aracılığı ile internetten canlı izlenebilir. Acak yasa dışı yollar ile izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçını şifresiz vermesi beklenen yabancı kanallar listesi;

beIN SPORTS 1, A Sport, netspor, Justin TV, beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 8, Justin TV, beIN SPORTS 2, A Sport beIN Sports France 2 / HD, 1TV (georgia) 5 SPORT SD / 5 SPORT HD AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

FENERBAHÇE SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 3'ünde gol atamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti. Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 54 maçın 38'inde gol attı, 16'sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

YALNIZCA 3 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 3'ü golsüz bitti. Kadıköy'de geride kalan 54 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

GALATASARAY SON 21 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.