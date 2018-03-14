Fenerbahçe Galatasaray 6-0'lık maçın golleri

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 17 Mart 2018 cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Tarihi derbi öncesinde Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri dillerde. Yine ezeli rakipler arasında 06.11.2002 tarihinde oynanan 6-0'lık maç da unutulmazlar arasında yer alıyor.

Mustafa Çulcu yönetiminde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçla birlikte sarı lacivertliler, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini elde etmişti.

Kıtalararası derbi olarak da bilinen maçta Fenerbahçe'nin gollerini, Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetmişti. Maçın 57. dakikasında Ariel Ortega, 84. dakikasında ise Emre Aşık kırmızı kart görmüştü. İşte 6-0 lık maçın hafızalardan silinmeyen golleri...