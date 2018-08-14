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Fehmi Koru duyurdu ABD'nin yeni 'savaş' senaryosu

Fehmi Koru duyurdu ABD'nin yeni 'savaş' senaryosu

Fehmi Koru, Amerikalı finans uzmanı James Rickards'ın 2011 yılında piyasaya çıkan kitabında yer alan ABD'nin yeni 'savaş' senaryosunu bugünkü köşesine taşıdı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 07:56 - Güncelleme: 14-08-2018 07:56

ABD savaşlarını artık ekonomik olarak yapıyor. Finans gücü ve dolar silahıyla ülkeleri hizaya sokma peşindeki Washington'un kirli planlarını Fehmi Koru bugünkü yazısında duyurdu.

2008 yılında Pentagon'da yapılan toplantılara davet edilen isimlerden birisi de finans uzmanı James Rickards oldu. Rickards, o dönemde yaşadıklarını çıkar çıkmaz (2011) New York Times en çok okunanlar listesinde ilk sıralara tırmanan ‘Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis’ (Kur Savaşları: Geleceğin Global Krizinin Oluşumu) kitabında ayrıntılı biçimde anlattı. Fehmi Koru,  o kitapta yazılanları bugünkü köşesinde aktardı.

YENİ SİLAHLAR DÖVİZ, HİSSE SENEDİ ,TAHVİL
(...)Toplantılarda yaptıkları uygulamalı bir ‘savaş oyunu’… “Bu savaş” diyor Rickards, “Daha önce düşmanı alt etmek için başvurulan silahlardan farklı bir silahla yapılacaktı; bu defa silahlar döviz, hisse senedi, tahvil türü şeylerdi…”

Yakın zamanlarda bizde de kurulan Varlık Fonu türü kurumların ABD tarafından kendi parasal egemenliğine tehdit olarak görüldüğünü de kitaptan öğreniyoruz.

DOLAR EGEMENLİĞİNE TEHDİT
60 uzmanın katılımıyla yapılan son savaş oyununda, üzerinde düşündükleri bir senaryo şuymuş: Rusya ülkelerle olan ticaretinde Dolar yerine altına dayalı yeni bir para birimine geçiş kararı alıyor, onu başka ülkeler izliyor ve bu gelişme sonucu Dolara dayalı uluslararası para sistemi çöküyor, bu da ABD’nin dünya egemenliği iddiasını zora sokuyor…

George W. Bush döneminde başlayan ilk toplantılar, Barack Obama‘nın özel ilgisiyle ve piyasadan katılımcılarla devam etmiş…"

İktidarın yaşananları Trump'ın çevresindeki birkaç kişiye mal etme eğiliminde olduğunu yazan Koru, bunun böyle olmayabileceğini belirterek kuşkularını yazısında böyle dile getiriyor:

İLK ÖRNEĞİ TÜRKİYE ÜZERİNDE DENENN BİR PROJE OLABİLİR
"Oysa olanlar, Trump-Pence ikilisinin tercihlerine uygun bir davranış tarzını yansıtsa bile, ABD’nin yıllardır üzerinde çalıştığı bir projenin, kapalı kapılar arkasında yürütülen bir ‘savaş oyunu’ olmaktan çıkartılarak gerçek hayatta uygulaması olabilir…

Wall Street uzmanlarıyla da destekli, askerler ve diplomatların da içerisinde yer aldığı bir grubun etraflıca çalıştıkları ve ilk örneği Türkiye üzerinde denenen bir proje olabilir bu. Böyle bir projeyse, onunla ancak bu özelliği bilinerek mücadele edilebilir.

Farklı bir kuşkumu da burada kayda geçireyim: “Biz de farklı ittifaklar içerisinde yer alırız” tepkisi veriliyor ya, tarafı haline getirildiğimiz bu ‘savaş oyunu’nda arzu edilenin zaten bizi böyle bir yöne sevk etmek olmadığı ne malum?

ABD’nin kur savaşı hazırlığı ve fırsattan yararlanarak Türkiye’nin üzerine gelmesi, ülkemizin kendi eksiklerini, yanlışlıklarını ve böyle saldırılara açık hale gelmesini mazur göstermiyor tabii. Her bakımdan dikkatli olmakta yarar var ve bunun yolu da bilgili olmaktan geçiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 08:58 Ne desem,ne yazsam bilmiyorum ki?.Ulan şerefsizler,haysiyetsizler.Bu ülke sizin için neler yapmadı ki?.Kore'ye asker gönderdik,sizin askerleriniz telef olmasın diye yüzlerce askerimiz feda oldu.60 yıl,sizin Ortadoğu jandarmanız olduk.Bir dediğinizi iki etmeyen siyasetçimiz oldu,askerimiz oldu.Hatta sizin darbe yapan askerlerimiz bile oldu.Ortadoğuya bela getirdiniz,afet getirdiniz.Şimdi de sahibine dönen it gibi bize döndünüz.Bu ülkenin kazanımlarını,güzelliklerini darmadağın etmek üzere yemin ettiniz.Bizim düşmanlarımızla dost oldunuz,gözümüzün içine baka baka bizi hep aptal yerine koydunuz.Ama kabahat sizde değil,Bizim başa getirdiğimiz basiretsiz yöneticilerde.Milletin sesi olsalar,bugünden tezi yok,bütün ilişkileri keserler.Nato'dan çıkarlar,İncirliği elinizden alıp Rusya'ya verirler.ama maalesef o cesaret yok bizim yöneticilerde.Böyle olunca da,her sabah kalktığında yeni bir ambargo ile karşılaşıyoruz.

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