Fehmi Koru duyurdu ABD'nin yeni 'savaş' senaryosu

ABD savaşlarını artık ekonomik olarak yapıyor. Finans gücü ve dolar silahıyla ülkeleri hizaya sokma peşindeki Washington'un kirli planlarını Fehmi Koru bugünkü yazısında duyurdu.

2008 yılında Pentagon'da yapılan toplantılara davet edilen isimlerden birisi de finans uzmanı James Rickards oldu. Rickards, o dönemde yaşadıklarını çıkar çıkmaz (2011) New York Times en çok okunanlar listesinde ilk sıralara tırmanan ‘Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis’ (Kur Savaşları: Geleceğin Global Krizinin Oluşumu) kitabında ayrıntılı biçimde anlattı. Fehmi Koru, o kitapta yazılanları bugünkü köşesinde aktardı.

YENİ SİLAHLAR DÖVİZ, HİSSE SENEDİ ,TAHVİL

(...)Toplantılarda yaptıkları uygulamalı bir ‘savaş oyunu’… “Bu savaş” diyor Rickards, “Daha önce düşmanı alt etmek için başvurulan silahlardan farklı bir silahla yapılacaktı; bu defa silahlar döviz, hisse senedi, tahvil türü şeylerdi…”

Yakın zamanlarda bizde de kurulan Varlık Fonu türü kurumların ABD tarafından kendi parasal egemenliğine tehdit olarak görüldüğünü de kitaptan öğreniyoruz.

DOLAR EGEMENLİĞİNE TEHDİT

60 uzmanın katılımıyla yapılan son savaş oyununda, üzerinde düşündükleri bir senaryo şuymuş: Rusya ülkelerle olan ticaretinde Dolar yerine altına dayalı yeni bir para birimine geçiş kararı alıyor, onu başka ülkeler izliyor ve bu gelişme sonucu Dolara dayalı uluslararası para sistemi çöküyor, bu da ABD’nin dünya egemenliği iddiasını zora sokuyor…

George W. Bush döneminde başlayan ilk toplantılar, Barack Obama‘nın özel ilgisiyle ve piyasadan katılımcılarla devam etmiş…"

İktidarın yaşananları Trump'ın çevresindeki birkaç kişiye mal etme eğiliminde olduğunu yazan Koru, bunun böyle olmayabileceğini belirterek kuşkularını yazısında böyle dile getiriyor:

İLK ÖRNEĞİ TÜRKİYE ÜZERİNDE DENENN BİR PROJE OLABİLİR

"Oysa olanlar, Trump-Pence ikilisinin tercihlerine uygun bir davranış tarzını yansıtsa bile, ABD’nin yıllardır üzerinde çalıştığı bir projenin, kapalı kapılar arkasında yürütülen bir ‘savaş oyunu’ olmaktan çıkartılarak gerçek hayatta uygulaması olabilir…

Wall Street uzmanlarıyla da destekli, askerler ve diplomatların da içerisinde yer aldığı bir grubun etraflıca çalıştıkları ve ilk örneği Türkiye üzerinde denenen bir proje olabilir bu. Böyle bir projeyse, onunla ancak bu özelliği bilinerek mücadele edilebilir.

Farklı bir kuşkumu da burada kayda geçireyim: “Biz de farklı ittifaklar içerisinde yer alırız” tepkisi veriliyor ya, tarafı haline getirildiğimiz bu ‘savaş oyunu’nda arzu edilenin zaten bizi böyle bir yöne sevk etmek olmadığı ne malum?

ABD’nin kur savaşı hazırlığı ve fırsattan yararlanarak Türkiye’nin üzerine gelmesi, ülkemizin kendi eksiklerini, yanlışlıklarını ve böyle saldırılara açık hale gelmesini mazur göstermiyor tabii. Her bakımdan dikkatli olmakta yarar var ve bunun yolu da bilgili olmaktan geçiyor."