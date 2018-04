Fehmi Koru bu işe çok bozuldu! Gül için koyduğu afişe bakın

ABDULLAH Gül'ün, muhalefet partilerinin ortak adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterilmeyeceğinin netleşmesinin ardından, Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, CHP ve İYİ Parti'ye eleştirel ve ironik göndermelerde bulunduğu bir yazı kaleme aldı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın, "Gül'ün adaylığını gündeme pompalıyor" dediği Fehmi Koru, İYİ Parti ve CHP'yi Gül'e ihanet etmekle itham etti.

CHP VE İYİ PARTİ RAHATLADI AMA EN ÇOK AK PARTİ RAHATLADI.. İYİ Parti ve CHP'nin Abdullah Gül'ü aday göstermeyerek "herkeste bir rahatlamaya neden olduğunu" savunan Fehmi Koru, iki partiyi de üstü örtülü bir biçimde "Gül'ü aday gösterebilecek kadar cesur olmamak"la suçladı.

Koru, "Oh be, muhalefet cephesinin Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak destekleyeceği yolundaki beklenti geride kaldı ve ortalık nihayet yatıştı. İYİ Parti de rahatladı.. Hatta CHP de.. Tabii en çok AK Parti ve çevresi rahatladı…" diyerek İYİ Parti ve CHP'yi ince ince iğneledi.

BAŞKA BİR İSMİ DE OLSA GÜL YİNE HOŞ KOKARDI... Abdullah Gül ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı mesajını veren Fehmi Koru, Romeo ve Juliet'ten alıntı yaparak "Shakespeare, Romeo ve Juliet oyununda, ‘Bir isim nedir ki?’ diye sorduktan sonra devam eder: ‘Başka bir ismi olsaydı da gül herhalde yine hoş kokardı." dedi.

Koru sonu hüzünlü biten, üzerinde bir gülün hançerlendiği ve kanın aktığını gösteren acıklı bir aşk hikayesini anlatan Romeo ve Jüliet isimli oyunun afişini de paylaşarak, bir nevi Gül'e ihanet edildiği ve sırtından hançerlendiği mesajı verdi.

BEKLENMEYENİ YAPMA MANEVRASI BU KADAR... "Bütün partileri sevinçte birleştiren böyle bir olayı en son ne zaman yaşamıştık, hatırlayanınız var mı?" satırlarıyla, Gül'den vazgeçilmesi kararını bir nevi kolaycılık ve cesaretsizlik örneği olarak gördüğünü ima eden Koru, "Beklenmeyeni yapma manevrası, işte bu kadar…" diyerek CHP'nin 15 milletvekilini İYİ Parti'ye göndermesi hamlesinin de boşa çıktığını iddia etti.

CHP VE İYİ PARTİ'Yİ ŞİMDİDEN KAYBEDEN İLAN ETTİ...

Fehmi Koru, Gül'ün adaylığı konusunda birleşemeyen partileri bekleyen akıbeti de ironik bir dille şöyle yorumladı:

Hatta ikinci tura bile kalmadan… Neme lazım, bizim millet maceralara sürüklenmemeli. Bir bakmışsınız, ancak ödünç milletvekilleriyle seçime girme hakkını kazanmış, kamuoyu yoklamalarında -o da birkaç diğer partiyle ittifak oluşturabildiği taktirde- barajı aşabileceği izlenimi alınan İYİ Parti’nin adayı kazanıvermiş… İlk kadın cumhurbaşkanımız oluvermiş… Ya da, son iki seçimde toplam oyların ancak dörtte birini alabilmiş CHP kendi içindeki bir ‘değeri’ aday gösterdiği için, diğer partilerin seçmenlerinden de en az bir o kadar daha destek derleyebilmiş ve adayını cumhurbaşkanı seçtirmeyi başarabilmiş…

DÜN NE YAZMIŞTI? : Bugün Abdullah Gül'ü aday göstermeyenlere bozuk atan Fehmi Koru dün 'Gül aday olacak' deyip şunları yazmıştı;

"Her parti kendi adayıyla seçime giderse ikinci tura bile kalmadan seçimin nasıl sonuçlanacağı aşağı yukarı bugünden bellidir. Buna rağmen, “Ben olayım” veya “Benim adayım olsun” veya “O mu, asla olmasın” türü çabalar günü belirliyor. Abdullah Gül ismi bu sebeple önem taşıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz Gül‘e yakıştırılan “Sustu, sustu, şimdi aday olmak istiyor” görüşü her anlamda yanlış. Sistem münakaşalarında hangi tarafta durduğuna dair görüşünü sürekli belli etti; şimdi de -eğer kabul edecekse- pek arzulamamasına rağmen adaylığı üstlenecek; bunu her haliyle belli ediyor zaten."

