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FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerin 25 baz puan arttırıldığını açıkladı. Fed beklendiği gibi politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 21:06 - Güncelleme: 21-03-2018 21:06

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…
Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Genel beklenti bankanın bu akşam 25 baz puanlık faiz artışı yapması yönündeydi. Fed beklenildiği gibi 25 baz puanlık faiz artışı yaptığını açıkladı. 

Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed 2018'de toplamda 3 faiz artışı sinyali verdi. 

21.30'da yeni Fed Başkanı Jerome Powell ilk kez açıklamalarda bulunacak. 

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan hemen önce 3.92 seviyelerine kadar geriledi. 

Rekor üstüne rekorlar kıran euro/TL ise 4,82 düzeyine indi. Euro dün 4,87'ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Euro ise karar öncesi biraz daha gevşeyerek 4.81'e çekilmişti. 

Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.42 artışla 1.2292 düzeyindeydi. Dolar yene karşı ise yüzde 0.32 değer kaybederek 106.19 düzeyine geriledi.

Dolar endeksi ise yüzde 0.38 düşüşle Fed faiz kararı öncesi 90.028 düzeyindeydi.

BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacakları toplantıdafaiz beklentilerini yükseltme ihtimali olduğunu belirterek, “Noktasal grafikteki medyan projeksiyonun, bu yıl üç yerine dört faiz artışına işaret etmesi için 4 üyenin beklentisini yükseltmesi gerekiyor. Fed Başkanı Powell, bu isimlerden biri olacağa benziyor ve diğer üyeler onu izleyebilir.” ifadesinde bulunmuştu. 

High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan da Fed’in bu haftaki toplantısında faiz artıracağından şüphe duymadığını ifade etti.

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışı yeni başkan Jerome Powell ile geldi. Eski Fed Başkan

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Fed, son olarak 31 Ocak 2018'de faizlerde değişikliğe gitmemişti. Fed politika faizini 1.25-1.50 bandında sabit bırakmıştı. Herhangi bir açıklama yapılmamıştı. 100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat 2018'de dolmuştu.

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