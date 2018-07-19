Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı nereli

SABAH, ATV ve A Haber gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe’de oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor. Fecir Alptekin kimdir? İletişim Ofisi başkanı ne iş yapacak?..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı seyahatinde gazetecilere bu ofisin başına bir kadın yöneticinin getirileceğini açıklamış ancak isim vermekten kaçınmıştı. Erdoğan'ın ismini vermediği kadın yöneticinin, on yılı aşkın süredir Sabah-Atv grubunda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu öğrenildi.

Fecir Alptekin Sabah Atv grubunda yönetim kurulu başkanvekili Serhat Albayrak'a en yakın isimlerden birisi olarak biliniyor.

Fecir Alptekin kimdir? : İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.