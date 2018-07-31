Feci kazada 19 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

KONYA’da kum fırtınası nedeniyle 19 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara karayolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde oluşan kum fırtınası nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşünce araçlar yavaşladı. Bu sırada karayolunun her iki tarafında bulunan araçlar hızlarını düşürürken, yavaşlayan araçları fark edemeyen sürücüler kazaya neden oldu.

Kum fırtınası nedeniyle Konya istikametinde 10, Ankara istikametinde 9 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazalarda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaza sonrası bazı yaralılar araç kenarında oturarak ambulans bekledi. Kazada yaralanan çocuklara destek ambulanslar gelene kadar ambulanslarla müdahale edildi. Kazada yaralanan bir kadın ise ambulansa alındığı sırada merek ettiği eşini sordu. Yaralanan 2’si ağır 17 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KİMSE KİMSEYİ GÖRMEDİ"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Gökhan Sarıkaya, “50-60 metre mesafe arasında kum fırtınası oldu. O arada öndeki araç fren yaptı, tıra vurdu. Sonrasında zincirleme kaza oldu. Sonra biz yolu kestik. Daha sonra ambulans ve polis geldi. 2 tane ağır yaralı var gördüğümüz. Çocuk vardı, biz çocukları çıkardık buradan. Biz çıkardıktan sonra bir araç daha çarptı” dedi.

Kazayı yaşayan Turgay Hoşnut ise, “Bir anda toz perdesi önümüze geçti. Kimse kimseyi görmedi. TIR'cı da bizi geçti, arkasından araçlar birbirine girdi. Karşıdaki kazada aynı anda oldu” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından araçlar karayolundan çekilerek yol trafiğe çift taraflı olarak açıldı.