  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

FB ve BJK'den Cumhurbaşkanı'na kanun teşekkürü

FB ve BJK'den Cumhurbaşkanı'na kanun teşekkürü

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 11:32 - Güncelleme: 29-03-2018 11:32

Beşiktaş ve Fenerbahçe Kulübü, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin
ardından resmi internet sitesinden teşekkür açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ: DEVLETİMİZ BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞTIR': "Devletimiz, amatör branşların gelişmesine katkı sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır" denilen Beşiktaş'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Amatör sporlara kulüplerin daha güçlü destek olmasına imkan sağlayan yeni düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ederiz. Yeni vergi düzenlemesi ile, sporcular için ödenen gelir vergisi tutarları iade edilecek böylelikle bu rakamların da amatör branşlara aktarılması imkanı doğacaktır. Devletimiz, amatör branşların gelişmesine katkı sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır. Bu tarihi adımın atılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, ayrıca tasarının kanunlaşması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destekte bulunan tüm milletvekillerine teşekkür ederiz."

FENERBAHÇE: TÜRK SPORU VE AMATÖR BRANŞLARIN GELECEĞİ AÇISINDAN TARİHİ NİTELİKTE

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması ise şöyle:

"Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Onaylanan bu kanunla birlikte; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecektir.

​Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FB ve BJK'den Cumhurbaşkanı'na kanun teşekkürü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro