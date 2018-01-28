Fatma Şahin dünyaya göç sorununu anlattı!

AP Milletvekili Portekizli Ana Gomes, “Gaziantep göç sorununu kendi modeliyle çözebiliyorsa nasıl olur da AB bu sorunu çözemez. Bu durumdan çok rahatsızım, çok utanıyorum. İnsani duruşundan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Gaziantep’e teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) konuştu. Başkan, Suriye’den dalga dalga gelen düzensiz göçü başarıyla idare eden Gaziantep modelini “birlikte yaşamak” felsefesi üzerine kurduklarını bildirdi, Dünya’nın gözünün içine baka baka insanlık dersi verdi.

İç savaştan kaçarak Türkiye sınırına dayanan milyonlarca Suriyelinin insanlık dramı, bölgenin üzerine karabasan gibi çöktü. Yaşlısıyla, kadınıyla ve çocuğuyla yollara düşen Suriyeliler, vatanından kopartıldı. Göç dalgasından en fazla etkilenen Gazi şehir, yaşananlara karşı kör, sağır ve dilsiz kalan Dünya’ya insanlık dersi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde “Gaziantep Göç Yönetimi Modeli”ni geliştirdi. Göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için mücadele eden Şahin, Gaziantep’e özel modeli, uluslararası camiaya sundu.

ŞAHİN: 7 YIL ÇOK AĞIR GEÇTİ

Şahin, Dünya’nın en büyük konusu olan göç meselesine çözüm olarak geliştirilen Gaziantep modelini çözüm odaklı Avrupa Parlamentosu’nda paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şahin, “Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan kültür ve medeniyet anlamında antik kentleriyle gastronomisiyle Dünyanın en eski medeniyetlerinden geliyorum. 2011 yılından bu yana insani ve vicdani olarak biz ne yapmalıyız sorusunun yanıtını bulmak için sorun çözmeye çalıştık. Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası kapsamında komşularla empati yaparak bu süreci en az zararla yönetebilirizi düşündük, ama 7 yıl çok ağır geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başta Gaziantep olmak üzere çok sayıda il, bu yükü hep birlikte kaldırdı. Bu işin bütçe yönetimi çok önemli, AB ile bu çerçevede yapılan anlaşmaların hızlı bir şeklide söz verilen rakamların yerine getirilmesini bekliyoruz, ekonomik bakımından destek gelmezse sürdürülebilirlik sıkıntıya düşer.

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK

Herkes kendi sorumluluk ve yükümlülüğünü uygulamaya almasını gerektiren bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünya’daki göç politikalarını, sosyal uyum, entegrasyon nasıl sağlanmaya yönelik araştırma yaptık, orta ve uzun planlamalı acil eylem planı hazırladık. Modelin temel felsefesi; birlikte yaşamak, birlikte paylaşmak üzerine kurduk. Göç, terörizmin, ırkçılığın, radikalizmin bir sonucudur, aslında göçü yönetemediğimiz için bu sonuçla uğraştığımızı, aslında sonucu iyi yönetebilmemiz için başa dönüp, göçü önleyici tedbirler almamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN OKULLAŞMA ORANI ARTTI

Başkan Şahin, Gaziantep'in 2 milyonluk nüfusuyla, 500 bin Suriyeli mülteciyi ağırlamak durumunda kaldığını, bu aşamada ilk olarak göçmenlerin eğitim düzeylerine ilişkin tespit yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Şehrimizde 18 yaş altı 107 bin Suriyeli çocuk var. Ben başkan olduğumda yalnızca 3 bin çocuk eğitim hayatındaydı. 107 binden 3 bindi sadece. Hemen müdahale ettik ve çok hızlı tedbirler aldık. Şu anda Gaziantep'te 3 yılın sonunda eğitim çağındaki çocuk sayısı 67 bine çıktı. Bu, Türkiye ortalamasının 2 katıdır. Türkiye ortalamasında Suriyeli mülteci çocukların yüzde 30'u eğitim hayatındayken, Gaziantep'te şu anda yüzde 67'ye ulaştık.

BU ÇOCUKLAR YA PKK'lI YA DAEŞ ÜYESİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKARDI

Bunu yapmasaydık bu çocuklar ya PKK’nın ya da DAEŞ’in üyesi olarak karşımızı çıkardı. 4 bin derslik yapmak ve yüzlerce öğretmeni sistemin içine almak durumunda kaldık. Türkiye'de hiçbir yerel yönetimin okulu yoktu. Ama bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir okulu var. Eğer biz bu okulu açmasaydık, şu anda 3 bin anne-babası savaşta ölmüş olan çocukları okutamayacaktık." Göçü idare etmedeki yol haritalarını anlatan Şahin, "Kendi vatandaşımızın yaşam kalitesini tutarken, gelen göçü nasıl yöneteceğimiz konusunda önce bir strateji ürettik. Burada eğitim, sağlık, istihdam ve güvenlik başlığı altında 4 ana başlığı önemsedik" dedi.

IRKÇILIĞI VE RADİKALİZMİ DURDURDUK

Kentin gettolaşmasına izin vermediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, şöyle konuştu: "Halkımıza şunu söyledik, 'Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk'. İnsani olarak, bizim yapmamız gerekenler var. Komşu hakkı var. Başka ülkelerin yaptığı gibi sınırları kapatsaydık, bugün belki binlerce çocuk hayatını kaybetmiş olacaktı. O yüzden bunu yönetmek için halkımızın çok yüksek desteğini aldık. Birlikte yaşam dediğimiz sosyal entegrasyonu benimsedik. Aksi takdirde şehrin içinde gettolaşmalar oluşacaktı. Birbirini tanımayan gruplar, birbirinden nefret edecek bu beraberinde ırkçılığı ve radikalizmi arttıracaktı."

Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile açık iş varsa buralara ilk olarak Türk vatandaşlarını, ardından da yüzde 10 kotayla mültecileri sisteme koyan "birlikte yaşam birlikte çalışma modeli" oluşturduklarını dile getirerek, "Rehberlik ve çalışma hizmeti de çok önemliydi. İlk 1 yılda hızlı şekilde dönme ihtiyacı vardı. Ama üzerinden yıllar geçince Türkçe öğrenmeleri, o şekilde yaşamaları için Türkçe öğrenmeleri gerektiğini gördüler ve biz, Türkçe öğrenebilmeleri için binlerce kişiye Türkçe kursları açtık" diye konuştu.

500 bin göçmen denildiğinde daha fazla konut, su ve temizlik anlamına geldiğini, bu konularda yatırım yapılmasını şart koştuğuna işaret eden Başkan Şahin, şöyle devam etti: "AB verdiği pek çok sözü yerine getiremediği için bütçe yönetiminde çok zorlandık. Su yönetimi bizim için çok hayatiydi, yetmemeye başlamıştı. Şu anda hükümetimiz, Türkiye'nin en büyük barajından 120 kilometreden su getiren bir modeli Gaziantep'e getirdi. Eğer göçü yönetmek istiyorsak, insanları yurdundan yuvasından etmeyelim. Yurdundan edecek politikalara 'dur' diyelim."

GOMES’TEN TOPLANTIYA DAMGA VURAN SÖZLER

AP Milletvekili Portekizli Ana Gomes ise Gaziantep modelini yerine giderek gördüğünü belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde geliştirilen bu modelin tüm Dünya’ya örnek olabileceğini bildirdi. Avrupa parlamentosuna seslenen Gomes, “Gaziantep göç sorununu çözebiliyorsa nasıl olur da AB bu sorunu çözemez. Bu durumdan çok rahatsızım, çok utanıyorum” dedi.