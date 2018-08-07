Fatih Portakal'dan dikkat çeken ABD paylaşımı! Her şey olabilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam' ifadelerini kullandı.
FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İşte Portakal'ın o Twiti:
HER ŞEY OLABİLİR: İddianamede papaza terorist denilecek, sonra pazarlığımı yapılacak. Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam. Eğer böyle bir pazarlık südürülüyorsa TR de #Pensilvanya’daki #CIA ajanı teröristi istesin.
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Fatih Portakal kimdir ve aslen nerelidir eşi Armağan Portakal ile çocukları var mı? FOX kanalının sunucusu Fatih Portakal hakkında merak edilenler. Fatih Portakal aslen Aydın Nazilli'den. 2 Şubat 1967 yılında Nazilli ilçesinde doğan FDEVAMI »
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