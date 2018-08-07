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Fatih Portakal'dan dikkat çeken ABD paylaşımı! Her şey olabilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken ABD paylaşımı! Her şey olabilir

Türkiye'yle ABD arasında papaz Brunson'la başlayan kriz devam ediyor. Dolar aldı başını gidiyor. ABD Büyükelçiliği iki ülke arasında gerginlikler olsa da Türkiye sağlam dostumuzdur açıklamasında bulundu. FOX TV spikeri Fatih Portakal ise Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:08 - Güncelleme: 07-08-2018 17:08

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam' ifadelerini kullandı.

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte Portakal'ın o Twiti:

HER ŞEY OLABİLİR: İddianamede papaza terorist denilecek, sonra pazarlığımı yapılacak. Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam. Eğer böyle bir pazarlık südürülüyorsa TR de #Pensilvanya’daki #CIA ajanı teröristi istesin.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Fikirci Fikri 07 Ağustos 2018 18:27 Fatih iyidir, Müslümandır, Türk Milliyetçisidir, Atatürkçüdür, Vatan-Millet sevdalısıdır. Ne diyorsa o!...

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KİMDİR ?
Fatih Portakal
FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal kimdir ve aslen nerelidir eşi Armağan Portakal ile çocukları var mı? FOX kanalının sunucusu Fatih Portakal hakkında merak edilenler. Fatih Portakal aslen Aydın Nazilli'den. 2 Şubat 1967 yılında Nazilli ilçesinde doğan F

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