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Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün erken seçim tarihini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası FOX Tv spikeri Fatih Portakal erken seçimle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:56 - Güncelleme: 19-04-2018 12:56

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Dün açıklanan erken seçim kararının ardından ünlü haber spikeri Fatih Portakal da Twitter'dan yorum yaptı.

Portakal, "Kimi erken seçim diyor ama bence bu tam bir baskın seçim. Aralarında danışıklı dövüş var mıydı, Bahçeli zorda mı bıraktı, ona göre Erdoğan kart mı açtı bilmiyoruz." dedi.

Portakal, CHP'nin "Biz hazırız" açıklaması hakkında da "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında" diye yazdı

Fatih Portakal'ın tweetleri şöyle; "32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderinedüşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Aldatıldı herkez.................?????? 19 Nisan 2018 13:11 DEMEK BASKIN BASANINDIR MANTIĞIYLA HAREKET EDİLDİ!!,EKONOMİ SIFIRLANDI ZİRA.TOSLADIK.

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