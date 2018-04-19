Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum!

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Dün açıklanan erken seçim kararının ardından ünlü haber spikeri Fatih Portakal da Twitter'dan yorum yaptı.

Portakal, "Kimi erken seçim diyor ama bence bu tam bir baskın seçim. Aralarında danışıklı dövüş var mıydı, Bahçeli zorda mı bıraktı, ona göre Erdoğan kart mı açtı bilmiyoruz." dedi.

Portakal, CHP'nin "Biz hazırız" açıklaması hakkında da "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında" diye yazdı

Fatih Portakal'ın tweetleri şöyle; "32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderinedüşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü.