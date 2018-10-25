Fatih Portakal, canlı yayında muhabiri fena bozdu

FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın, canlı yayına bağlanan FOX TV Ankara Temsilcisine söylediği "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım?" sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı.

"GÜZEL KRAVATINIZ YOK MU ABİCİM?" FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, canlı yayın sırasında FOX TV Ankara Temsilcisi Engin Yılmaz'ı yayına bağladı. Portakal, sunduğu haberle ilgili bilgileri aldıktan sonra Engin Yılmaz'a "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım." şeklinde eleştiride bulundu.

Fatih Portakal'ın bu sözleri karşısında Yılmaz'ın yaşadığı şaşkınlık yüzüne de yansıdı. Canlı yayın bağlantısı ise Yılmaz'ın cevap verdiği sırada ise kesildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI Fatih Portakal'ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.Sosyal medya kullanıcıları, "Özür dile Fatih Portakal" şeklinde paylaşımlarda bulundu.