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Fatih Erbakan'ın partisinin adı belli oldu! İşte o isim...

Fatih Erbakan'ın partisinin adı belli oldu! İşte o isim...

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti için son aşamaya geldi. Yakında İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek partinin adı Refah Partisi'nin devamı olacak.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 08:18 - Güncelleme: 29-07-2018 08:18

MERHUM Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiği ve tüm Türkiye'de Saadet Partisi'nde aradığını bulamayan Milli Görüşçülerle toplantılar yaptığı biliniyordu. Erbakan'ın yeni kuracağı partinin ismi de belli oldu. 'Yeni Refah' ya da 'Yeniden Refah' isimlerinin konuşulduğu yeni parti çalışmalarında Fatih Erbakan’ın, kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı’na vereceği bildirildi. 

Fatih Erbakan'ın yeni partinin kuruluşunu hızlandırmasında Saadet Partisi’nin son seçimlerde aldığı başarısız sonucun da süreçte etkili olduğu öne sürüldü. Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor.”

Fatih Erbakan parti kuruyor! 'Erdoğan sonra ben yöneteceğim'...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Güneş 29 Temmuz 2018 09:02 Bu ülkede zaten ihtiyaçtan fazla parti var; millet menfeatına başka bir şey icat etseydin ya !

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