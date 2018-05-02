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Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki

Fatih Erbakan, CHP'nin içinde olduğu ittifaka katılan Saadet Partisi yöneticilerini hedef aldı. Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:54 - Güncelleme: 02-05-2018 10:54

Fatih Erbakan CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi yönetimine ateş püskürdü. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere Cumhur İttifakına karşı CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaşmaya vardı.

Siyaset dünyasında yankı uyandıran bu gelişme merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın da gündemindeydi. Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatin Erbakan, twitter hesabından açıklama yaparak ittifak kararı alan Saadet Parti yöneticilerini eleştirdi.

"MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL EDEMEZLER"
Erbakan, "Osmanlı'ya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na davamızı değnek yapmaya çalışanlar Milli Görüş'ü temsil edemezler" ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR VE RUŞEN ÇAKIR TEPKİSİ
Mevcut yönetimle köprüleri atan Erbakan, geçtiğimiz haftalarda Saadet Partisi'nin 'Erbakan Ödülleri' adı altında düzenlediği törene Uğur Dündar ve Ruşen Çakır gibi isimleri de davet etmesine tepki göstermişti.

Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'ne sert tepki!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 11:05 Zaten bir sen millisin bir de AKP! Vatan ve millet sevgisi sizin tekelinizde... Geriye kalan ülkenin yarısındaki ayyıldız,vatan,millet sevdalıları da "VATAN HAİNİ"!

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