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Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında, kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret ve kamu görevlisini tehdit etme suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 17:14 - Güncelleme: 17-10-2018 17:14

Görevi başındaki polislere hakaret ve küfür eden gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı! Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Altaylı'nın ifadesinin de alındığı belirtildi.

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı, sokak ortasında tartışmaya girdiği polise küfür etmiş, olay yerinden ayrılırken bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İddiaya göre, park etmenin yasak olduğu alana aracını çektirmek isteyen Fatih Altaylı'ya trafik polisi izin vermedi. Altaylı, polise "Haysiyetsiz adamlar sizi, onların şefini de hepsini de..." sözleriyle yanıt verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 18:08 Demekki insanlar göründügü gibi deyilmis..

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fatih Altaylı
FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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