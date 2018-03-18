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Fakıbaba'nın koruma polisleri kaza yaptı! Yaralılar var

Fakıbaba'nın koruma polisleri kaza yaptı! Yaralılar var

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı korumakla görevli polis memurlarının aracı kaza yaptı. Kazada 1’i ağır 3 polis memuru yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 10:41 - Güncelleme: 18-03-2018 10:41

Edinilen bilgiye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı korumakla görevli Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis memurlarını taşıyan araç, bakanı karşılamak için Tokat- Amasya sınırına giderken Turhal çıkışında kaza yaptı.

Tek taraflı kazada 1’i ağır 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan polis memuru burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Mart 2018 10:54 Hükümet ricalinin, açılışlara parti kongrelerine katılan yakınlarının etkilendiği kazalar çoğaldı. Teklif: Korumaların eş dost ve akrabanın arabalarını taşımak için bir kaç tane yük uçağı alınmasında faide var.

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Ahmet Eşref Fakıbaba
AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

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