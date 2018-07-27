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F-35'lerin satışıyla ilgili yeni gelişme

F-35'lerin satışıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye'ye F-35 teslimatını engellemeyi öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Tasarı Senato ve ABD Başkanı tarafından da onaylanıysa Türkiye'ye F-35 satışı engellenebilir.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 12:52 - Güncelleme: 27-07-2018 12:52

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin ortak oturumunda son şekli verilen 716 milyar dolarlık savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi. Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiren bütçe, 54'e karşı 359 oyla kabul edildi.

TRUMP'A YAPTIRMIM UYGULAMA YETKİSİ DE VERİLİYOR: Yeni yasa, Amerikan Başkanı Donald Trump'a, Rusya'dan silah satın alıp Amerika Birleşik Devletleri'nden de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisi de veriyor.

SENATO'NUN GÜNDEMİNE ALINMASI BEKLENİYOR
Bütçenin gelecek hafta sonuna doğru Senato'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Senato'dan geçerse onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek. Trump yasayı onaylarsa yürürlüğe girecek.

Bütçe uygulamaya konursa, Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasının değerlendirileceği rapor tamamlanana kadar F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak.

Senato Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'de yargılanan ABD'lilerin tutukluluk hallerini gerekçe göstererek hazırladığı ve Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı da kabul etti.

Trump'tan Türkiye'ye tehdit! Brunson'u bırakmazsanız...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • sinirolanvatandaş 27 Temmuz 2018 13:59 Yeter ulan. Vermeyin. Valla vermeyin. Bu yavv. Yok veriyoruz, yok vermiyoruz, şöyle yaparsanız veririz, böyle yaparsanız vermeyiz, yok öyle, yok böyle, hebele hübele. Vermeyin kardeşim. Valla vermeyin... Artık istemiyoruz uçağınızı muçağınız. Daha satışında bu kadar sorun çıkıyorsa, daha sonra neler olur kim bilir. ALLAH muhafaza demek ki bu uçağa güvenip bir savaşa girsek Amerika yedek parçasını bırakın vidasını bile vermez bize bu uçağın. Bu yüzden istemiyoruz bu uçağı artık. Buna vereceğimiz parayı TFX'in geliştirmesine harcayalım. Ne bu bee! Daha önce İHA - SİHA vermediniz daha güzelini yaptık. İnşallah bunu da yaparız. Sonunda atla deve değil ya. Bir insan evladı bunu yapabiliyorsa, inşallah biz de yaparız.

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