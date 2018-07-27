F-35'lerin satışıyla ilgili yeni gelişme

sinirolanvatandaş 27 Temmuz 2018 13:59 Yeter ulan. Vermeyin. Valla vermeyin. Bu yavv. Yok veriyoruz, yok vermiyoruz, şöyle yaparsanız veririz, böyle yaparsanız vermeyiz, yok öyle, yok böyle, hebele hübele. Vermeyin kardeşim. Valla vermeyin... Artık istemiyoruz uçağınızı muçağınız. Daha satışında bu kadar sorun çıkıyorsa, daha sonra neler olur kim bilir. ALLAH muhafaza demek ki bu uçağa güvenip bir savaşa girsek Amerika yedek parçasını bırakın vidasını bile vermez bize bu uçağın. Bu yüzden istemiyoruz bu uçağı artık. Buna vereceğimiz parayı TFX'in geliştirmesine harcayalım. Ne bu bee! Daha önce İHA - SİHA vermediniz daha güzelini yaptık. İnşallah bunu da yaparız. Sonunda atla deve değil ya. Bir insan evladı bunu yapabiliyorsa, inşallah biz de yaparız.