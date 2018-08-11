Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın görünmez kazası! 'Burnum kırıldı'

Oyuncu Enis Arıkan, yakın arkadaş oldukları Ezgi Mola ile bir videosunu paylaştı. Arabada çalan şarkıya eşlik eden Ezgi Mola bir anlık refleksle dirseğini Enis Arıkan'ın burnunu vurdu. Enis Arıkan acı içinde kalarak burnunu tuttu.

Ezgi Mola ise önce güldü ancak arkadaşının acı içinde kaldığını görünce üzüntü yaşadı. Enis Arıkan ise o anları sosyal medya hesabından 'Burnum kırıldı' notuyla paylaştı.

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