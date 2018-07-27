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Ezgi Mola ateş püskürdü: Yasalar ne oldu yasalar?

Ezgi Mola ateş püskürdü: Yasalar ne oldu yasalar?

Oyuncu Ezgi Mola, bir köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişiye ve siyasetçilere ateş püskürdü. Mola, sosyal medya hesabından “Yasalar ne oldu yasalar?'' diyerek tepkisini gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 12:41 - Güncelleme: 27-07-2018 12:44

Antalya-Fethiye karayolunda bir kişi seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından “Yasalar ne oldu yasalar? Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!!! Şiddete, tecavüze, bu caniliğe göz yuman herkes bu caniliğin bir parçasıdır!” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • GERİSİ BOŞ. 27 Temmuz 2018 13:32 AA İLAHİ EZGİ NE ZAMAN YASALARA UYULDU TÜRKİYEDE,ÖYLE OLSAYDI CENNETTE OLURDUK ADETA.BİZDE YASALAR UYULMAMAK,VERGİLER ÖDENMEMEK,SUÇ İŞLENMEK İÇİN VARDIR.

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KİMDİR ?
Ezgi Mola
EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola yeni görüntüsüyle bir anda en çok konuşulan insanlardan biri oldu. İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezi Mola kimdir nereli kaç yaşında? 29 Mart 1983’te doğan Ezgi Mola, ti

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