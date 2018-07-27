Ezgi Mola ateş püskürdü: Yasalar ne oldu yasalar?

Antalya-Fethiye karayolunda bir kişi seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından “Yasalar ne oldu yasalar? Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!!! Şiddete, tecavüze, bu caniliğe göz yuman herkes bu caniliğin bir parçasıdır!” dedi.