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Evlilik hayali kuruyordu dolandırıldı! Kaçan gelinden ayakkabıları ve kıyafeti kaldı

Evlilik hayali kuruyordu dolandırıldı! Kaçan gelinden ayakkabıları ve kıyafeti kaldı

Tanıdıkları aracılığı ile evlenmeye çalışan Sivaslı Adem Güneş (36), düğün için aldığı 22 bin TL’lik takıların gelin adayı tarafından çalınması ile hayatının şokunu yaşadı. Mağdur olduğunu dile getiren Güneş, gelin adayından geriye ayakkabıları ve elbisesinin kaldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 12:58 - Güncelleme: 18-10-2018 12:58

Sivas'ın merkez Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gitti. Burada tanıdıklar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesine 22 bin lira başlık parasını genç kadının ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada dini nikah kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı.

Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek, yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek, dolandırıldığını ileri sürüp, suç duyurusunda bulundu. 

'DEŞİFRE OLMASINI İSTİYORUM'

Adem Güneş, sabah uyandığında Özge E.'den geri ayakkabıları ile elbisesi ve çantasının kaldığını gördüğünü söyledi. Güneş, "Ayakkabıları bırakıp, terlikle kaçıp, gitmiş. Onları da polis belki ister de lazım olabilir, diye tutum. İnsanlığımı ve güvenimi de aldı götürdü. Ben o kadının en azından hapis cezası almasını, bu kişilerin deşifre olmasını istiyorum. Giden para geri gelmez. Adaletin bitmediğini ve mazlumun yanında olduğunu görmek istiyorum" dedi.

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