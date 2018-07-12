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Evli kadına cinsel mesaj attı! Buluşmaya gidince meydan dayağı yedi

Evli kadına cinsel mesaj attı! Buluşmaya gidince meydan dayağı yedi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 15:57 - Güncelleme: 12-07-2018 17:17

KADİRLİ'ye bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurköprü köyünde yaşayan evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen İ.G. adlı kişi, kadına buluşma teklif etti. Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. 

Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu. Köylüler ve kadının yakınları tarafından dövülen, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • DÖRDÜNCÜ MURAD 12 Temmuz 2018 17:39 asıl bu duruma gelmeden bu durumu hükümet çözmeli DEVLETİN SOPASINDAN ÇEKİNMELİ ÖNCE HERKES

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