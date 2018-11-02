Evli erkekler bunu yapmak boşanma sebebi! Aman dikkat...

EVLİ bir erkeğin evde sürekli erkek arkadaş ağırlaması boşanma nedeni sayıldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha önce, eşinin itirazına rağmen "bekar arkadaşlar"ını evde yatılı misafir eden kocayı kusurlu saymış ve bunu boşanma nedeni kabul etmişti. Yargıtay bu kez de erkek eşin, eşinin karşı çıkmasına rağmen erkek arkadaşlarını sürekli olarak eve getirmesini boşanma nedeni saydı.

RAHATSIZLIĞINI KOCASINA SÖYLEDİ... Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan N.A. istemediğini söylediği halde eşi M.A.nın erkek arkadaşlarını eve davet ettiğini, eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Kocasının ortak yaşadıkları eve sık sık erkek arkadaşlarını çağırmasının dayanılmaz bir hal aldığını belirten N.A. bu durumdan duyduğu rahatsızlığı eşine aktardığını ancak eşinin duruma kayıtsız kalmayı tercih ettiğini belirtti.



MAHKEME BOŞADI, YARGITAY ONADI... Gerze Aile Mahkemesi de çiftin boşanmasına karar verdi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onayarak çiftin boşanmasına karar verdi. Bu kararın ardından kocalar, eve sık sık erkek arkadaşlarını davet ederken iki kere düşünmek zorunda kalacak.