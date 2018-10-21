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Evinizdeki diyet listenizi çöpe atın!

Evinizdeki diyet listenizi çöpe atın!

Evdeki diyet listelerinizi bir kenara bırakın ve aklınızı kullanarak kilo verin! Nasıl mı, çok kolay işte elmaelma.com'un sizin için hazırladığı basit öneriler...

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 03:30 - Güncelleme: 21-10-2018 03:30

Kilo problemi olan kişilerin asıl sorunu yedikleri besin değil tüksettikleri besinin sindirilmesindedir. elmaelma.com'un sizler için diyet listeniz olmadan diyet nasıl yapılır bir kaç öneri ile derledi. Aynı zamanda bu yöntemi uygularken gözle görülür bir sonuç elde edebileceksiniz. Vücudunuzun daha sıkı ve zayıf olmasını istiyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey aklınızı kullanmak. 

Gece geç saatlerde ne olursa olsun yemek yemek hafifliği ağırlığı ne olursa olsun sizi ve midenizi yoracaktır bu yüzden gece yemek yeme alışkanlığınızı bir kenara bırakmalısınız. Bu yöntem ile az ve bilinçli yiyerek ekstra kilolarınızdan kurtulacaksınız. Bu yöntemi hayatınıza ekleyerek aslında kilolarınızın nedeninin yediklerinizden değil yemeğiniz öğünlerden kaynaklandığını göreceksiniz. 

Yapmanız gereken şey çok basit kahvaltı günün en önemli öğünüdür sizi zinde tutan enerji veren öğün olduğu için mutlaka evden çıkmadan kahvaltınızı yapmalısınız. Gün içerisinde normalin dışında olan bir açlık hissiyatı oluştuğunda yaklaşık 11 saat önce ne yediğinizi bir düşünün ya öğle yemeğinizi tam anlamıyla yapmadınız ya da sabah kahvaltınızı eksik yaptınız demektir. Çantanızda gün içerisinde yanınızda çerez taşıyın fakat sadece öğünlerinizde tüketmeye çalışın. Ara öğünde tüketirseniz fazla kilo olarak size geri dönecektir.

Kendinizi tatlıdan mahrum etmeyin!

Haftada 1 kere tatlı tüketmekten bir şey olmaz. Fakat tatlı tükettiğiniz zaman öğünlerinizi azaltmaya çalışmayın. Normal düzeninizde öğünlerinizi tüketmeye devam edebilirisiniz. kilolarınızı sürekli olarak verip vermediğinizi kontrol etmek için tartıya çıkmayın unutmayın diyetsiz diyet yapmak hissetmek demektir hissiyatınıza güvenin. 

Kaynak: elmaelma.com

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