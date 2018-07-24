Evinizde negatif enerji yayan objelere dikkat! İşte o objeler...

Evdeki kötü enerjiyi, negatif enerjiyi nasıl yok edebiliriz? Enerji dendiğinde en çok merak edilen konuların başında şu sorular gelir. Feng Shui Uzmanı ve İç Mekan Tasarımcısı Dilek Dilek Demirci eve pozitif enerji yüklemenin yollarını cevapla.tv'ye anlattı.

Feng Shui ya da negatif etkilere dikkat etmek gerekir. Evinizde kullanmış olduğunuz sivri yapraklı bitkilerden tutun evdeki kolonların sivri bölgelerine kadar sivri her türlü obje yada eşya Feng Shui’de negatif etki yaratır. Biz bunların mümkün olduğunca yuvarlak hatlarda olmasını öneriyoruz ya da yuvarlak yapraklı bitkiler kullanarak bu negatif hatları kapatmaya çalışıyoruz.

Kaynak: cevapla.tv