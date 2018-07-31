Evde bana yardımcı olur musun deyip 13 yaşındaki çocuğa...

Olay, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hanifi U. (64) Andırın Caddesi’nde rastladığı 13 yaşındaki erkek çocuğunu, "Evde bana yardımcı olur musun?" diye ikna etti.
MAHALLE SAKİNLERİ EVİ BASTI
Motosikletle evine getirdiği 13 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkışan Hanifi U.’yu ve küçük çocuğu yarı çıplak gören mahalle sakinleri evi bastı.
VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Hanifi U.’yu linç etmek isteyen vatandaşların elinden polis kurtardı. Gözaltına alınan Hanifi U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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