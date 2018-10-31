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Et fiyatları arttı vatandaş inek memesine yöneldi

Et fiyatları arttı vatandaş inek memesine yöneldi

Et fiyatlarının artması ile vatandaşlar daha kilosu 5 lira olan olan koyun kulağı ve inek memesine yöneldi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 13:34 - Güncelleme: 31-10-2018 13:34

ADANA'da Kasaplar Çarşısı esnafı, alım gücü düşük olan vatandaşların artan et fiyatları nedeniyle, kilosu 5 lira olan koyun kulağı ve kilosu 2.5 lira olan inek memesine yoğun talep gösterdiğini söyledi. 

VATANDAŞ SAKTATA YÖNELDİ
Çarşı esnaflarından Rıdvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşların alternatif olarak sakatatlara yöneldiğini belirtti ve şöyle devam etti: "İnek memesi sütlük olduğu için kalsiyum ve mineral kaynağıdır. Kavurması, kebabı olur.

Vatandaşlar artık hesaplı olan dalak, beyaz ciğer ve benzeri sakatatlara yöneliyor. Et yerine bunları yiyorlar. Şu an kemikli kuzu but, kilosu 37 TL. Kuzu kaburga, gerdan 35 TL. Kemiksiz kuşbaşının da kilosunu 42 TL'ye veriyoruz. Tavuk bile pahalı.”

DANA BÖBREĞİ OLDUKÇA İLGİ GÖRÜYOR
Kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapılırken, koyun kulağının ve inek memesinin ucuza satıldığını aktararak şunları söyledi: "Dar gelirli vatandaşlar özellikle koyun kulağına aşırı rağbet gösteriyor. Lezzetini bilenler vazgeçemiyor ama bilmeyenler suratını ekşiterek bakıyor. Kulağın yanı sıra insanlar genelde kilosu 25 TL'den kuzu böbreği tercih eder, ama kilosu 10 TL'den satılan dana böbreği de oldukça ilgi görüyor.”

Emekli Mehmet Yılmaz da et fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak, aldığı 1.600 TL maaşla zor geçindiğini belirterek, "Bana kalsa senede bir defa et yemem ama çocuklar çalışıyor, getiriyor" diye konuştu.

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