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Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım

Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım

Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek, ticari hayatta yeni bir sayfa açacak önemli bir hamleye daha hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 09:28 - Güncelleme: 08-01-2018 09:28

AVM kiralarında esnafa pozitif ayırımcılıktan çağa uygun esnaf tanımına, finansman desteğinden e-ticarette kargo hizmetlerine kadar birçok başlıkta esnafın elini rahatlatan adımlar atılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş merkezlerinde esnafa yer ayrılmasına ilişkin düzenleme yaptıklarını anımsatarak, perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, esnaf, çiftçi, üretici örgütlerinin finansmana ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Böylece daha fazla üretim ve yatırım yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkâr tanımının günün gereklerine uygun şekilde revize edilmesi için çalışma grubu oluşturduk" dedi. Sabah gazetesinin haberine göre esnafı rahatlatacak adımlar şöyle sıralandı:

AVM kiralarında esnafa pozitif ayrımcılık.
Çağa uygun esnaf tanımı yapılacak.
Ticareti etkileyen ulaşım sorunu çözülecek.
Yeni işyeri açmada 29 yaş sınırı esnetilecek.
E-ticaretle dünyaya açılmaları sağlanacak.
İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşları söz sahibi olacak.
Bakkal, manav emlakçılık yapamayacak, piyasa disipline edilecek.
Esnafın faizcilerin eline düşmesine izin verilmeyecek, finansman desteği sürecek.
Kargo hizmetleri, belli ücretlerde destek sağlanacak.
Perakende işletmelerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 10:14 fasa fisooooooooooooooo

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