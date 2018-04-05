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Eskişehir üniversite saldırısı ölenler kim isimleri belli oldu

Eskişehir üniversite saldırısı ölenler kim isimleri belli oldu

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi tam bir katliam yaptı. Öğretim görevlisi meslektaşlarını öldüren katil zanlısı yakalandı. Ölenlerin isimleri belirlenirken saldırganın kimliği de tespit edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:44 - Güncelleme: 05-04-2018 16:21

Eskişehir'den saat 15.00'da gelen dakika habere göre araştırma görevlisi kanlı bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırganın kimliği belirlenirken ölenlerin isimleri de ortaya çıktı. Katil zanlısının aslında dekanı öldürmeye gittiği onu bulamayınca yardımcısını öğrenildiği öğrenildi.

Saldırıdan sonra silahıyla olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan polis tarafından yakalandı.

SALDIRGAN KİM? : Osmangazi Üniversitesi rektörünün açıklamasına göre saldırıyı Araştırma görevlisi Volkan Bayar gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı ise saldırganın ismini Doğukan Bayar olarak geçti. Ancak üniversitenin resmi sitesinde de saldırganın ismi Volkan Bayar olarak geçiyor.

Saldırının nedenine ilişkin rektör 'FETÖ ile ilgili başkaları ile ilgili iddialarda bulunuyordu. Kendisiyle ilgili soruşturmamız sürüyordu' dedi.

Volkan Bayar 1981 doğumlu. Osmangazi Üniversitesi'nin resmi sitesinde Volkan Bayar ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. (Buraya tıklayıp PDF olarak detayları görebilirsiniz.)

ÖLENLERİN İSİMLERİ : Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak.

REKTÖRÜN AÇIKLAMASI : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımı sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 15:46 Sibel Can'ın Erdoğan'ın yakın destekçisi olduğu iddia edilerek, Hamburg konserinin 6 Nisan günü protesto edileceği duyuruldu.

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