Eskişehir tren seferlerine yağış engeli

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde şiddetli sağanak sonrası dere taşınca, İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi sular altında kaldı. İzmir yönüne kapanan yol, karşı şeritten gidiş- geliş olarak sağlanmaya başlandı.



Sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Son dakika gelen bilgiye göre, İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.