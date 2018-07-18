Eski sevgilisine dava açmıştı! Reddedildi

Şarkıcı Deniz Gençay, geçtiğimiz yıl özel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına bağlanarak eski sevgilisi Hasan Dere'nin kendisini oryantal Asena ile aldattığını iddia etmişti. Ünlü şarkıcı; bu açıklamasının ardından, eski sevgilisi Hasan Dere'nin kendisine yaşattığı fiziksel şiddetten ve maddi-manevi zorluklardan bahsederek Dere'nin yeni eşi Asena'yı uyarmıştı.

ŞİKAYET ETMİŞTİ

Hasan Dere, şarkıcı Gençay'ın bu açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisini olmadığı biri gibi gösterdiğini ileri sürdüğü Gençay'ın cezalandırılmasını istemiş, 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Savcılıkça yürütülen soruşturma, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı ve savcılık, Dere'nin şikayetine takipsizlik kararı verdi. Kararda; Gençay'ın, Dere'yle bir ilişki yaşadığı ve ünlü şarkıcının açıklamalarının suç niteliği taşımadığı belirtilmişti.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden tazminat davası ise dün sonuçlandı. Savcılık, Dere'nin açtığı davayı reddetti. Mahkeme, fiziki şiddet yaşayan ve bunu delillendiren Gençay'ın yaşadığı hezeyan sonucu açıklama yaptığını ve tazminata mahkum edilemeyeceğini kaydetti.