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Eski polislerin eşlerine FETÖ'den gözaltı

Eski polislerin eşlerine FETÖ'den gözaltı

Sivas merkezli 7 ilde, örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 20:59 - Güncelleme: 15-02-2018 20:59

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polislerin eşlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturması çerçevesinde, 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubunun eşleri hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkez, Suşehri ve Ulaş ilçeleri ile Trabzon, Tokat, Yozgat, Mersin, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eşleriyle örgütün sohbetlerine katıldıkları iddia edilen 8 kadın gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1 şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • anGut 15 Şubat 2018 23:58 70 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇALIŞMAK GEREK. FİŞLENMEMİ DERSİNİ NE DERSENİZ DEYİNİZ AMA SAPIKLARIN-HIRSIZLARIN-ARSIZLARIN HARİTASI ÇIKIP ÜLKE PİSLİKTEN KURTULMALI- HERKES TEK TEK RUHSAL HARİTASI ÇIKMALI

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